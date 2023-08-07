В Новосибирске прошёл творческий фестиваль «Новатория» — лучшие фото с площадки

Жители Новосибирска на протяжении трёх дней участвовали в фестивале не берегу Оби.

В парке отдыха «Звезда» с 4 по 6 августа впервые состоялся фестиваль, объединивший на одной площадке различные креативные направления Сибири, сообщает корреспондент Сиб.фм, побывавший на мероприятии.

На берегу Обского моря все три дня работали 6 площадок по различным направлениям: «Театр», «Кино», «Арт и дизайн», «Музыка», «Танцы», «Фудкорт и маркет».

Под закрытой от солнца площадке «Кино» можно было познакомиться с процессом создания фильмов и телесериалов. К примеру, сценарист и продюсер Роман Медведев рассказал о своем фильме «Напалм» (2023), в котором попытался ответить зрителю «что делать дальше, когда ты вырос и стал взрослым» и «как создать светлое будущее».

На территории пляжа также разместилась танцевальная площадке, где проходили конкурсы на лучшую импровизацию среди сибирских танцоров.

Любители музыки могли познакомиться с сибирским электронным дуэтом «Пачули», «Сироткин» и другими инди-рок-коллективами.

В образе безумного банковского клерка из фильма «Маска», актер театра Андрей Кислицын встречал и развлекал зрителей концертной площадки.

Для увлеченных искусством и творчеством на площадке «Арт и дизайн» была возможность полюбоваться выставками, граффити-шоу и мастер-классами от креативных художников.

Агентство стратегических инициатив представил кластер «Креативные ярмарки, где гости фестиваля могли познакомится с товарами, создаваемыми в Сибири.