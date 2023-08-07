В Новосибирской области похолодает до +5 градусов в ближайшие дни

В ближайшие два дня в Новосибирской области изменится погода: местами возможны туманы и резкое похолодание.

В ночь с понедельника на вторник, 7 августа, в Новосибирской области похолодает до +11.. +16 градусов, местами столбик термометра опустится до +5 градусов. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Утром в некоторый районах будут туманы. Днем ожидается переменная облачность, на северо-востоке области будут дожди. Днем потеплеет до +24...+29 градусов. Ветер будет северо-западным, его скорость 4-9 м/с с порывами до 14 м\с.

В среду и четверг, 8 и 9 августа, прогноз погоды такой же — с похолоданием по ночам и осадками в отдельных районах.

Также с 8 по 11 августа в Новосибирской области будет высокая пожароопасность четвертого класса.

Напомним, Новосибирская область стала лидером антирейтинга по числу смертей на водоемах.