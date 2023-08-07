В топ-10 по объёмам ввода жилья в Новосибирске за 7 месяцев вошли новые застройщики

Эксперт сообщил об изменениях на рынке недвижимости в Новосибирске.

В десятку лидеров по объему ввода жилья в Новосибирской агломерации по итогам семи месяцев вошли застройщики «Корпорация ЕЛКА» и Новый Мир. Рейтинг составлен по данным сайта Управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска с добавлением информации из разрешений на ввод объектов в эксплуатацию администрации Новосибирского района, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

За семь месяцев застройщики-лидеры ввели 13533 квартиры средней площадью 50,6 квадратных метров, уточнил он.

По словам эксперта, средняя площадь введенных квартир меньше, чем по проданным за этот же период. В компании Брусника средняя площадь реализованных квартир составила 67,2 «квадрата», в КПД Газстрой — 49,53 кв. метра. Это говорит о увеличении доли конечных покупателей, считает собеседник.

«Все застройщики, кроме корпорации ЕЛКА и компании Новый Мир, постоянно входят в ТОП-15 по суммарным объемам ввода за 10 лет. Компания Новый Мир специализируется на строительстве домов бизнес-класса и в этом году две статуэтки федеральной премии Urban Awards за лучшие проекты в своем классе. Корпорация ЕЛКА отметилась вводом жилья в 3-х сегментах комфорт – дом на Никитина -128, эко-квартал Жилой Комплекс «Akadem Klubb» обладатель двух федеральных премий и клубный дом «Наследие», комплекс входит в ТОП самых дорогих проектов города», — заключил Николаев.

Напомним, ранее был назван топ-10 самых дорогих проектов Новосибирска с реальными продажами.