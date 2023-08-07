Вылет самолёта из Иркутска в Новосибирск задержали на 12 часов

Пассажиры авиакомпании S7 Airlines всю ночь провели в аэропорту в ожидании вылета из Иркутска в Новосибирск.

Самолёт авиакомпании S7 Airlines должен был вылететь из Иркутска в Новосибирск ещё в 22.05 в воскресенье, 6 августа. Однако перед вылетом пассажиры узнали, что рейс задерживается. В итоге, клиенты авиакомпании узнали, что им предстоит провести в зале ожидания всю ночь.

В итоге самолёт вылетел из Иркутска в Новосибирск только 7 августа в 8.40. Как объяснили пассажирам, перед вылетом выявились какие-то неполадки. Для многих ночь в аэропорту оказалась неприятным сюрпризом.

Также напомним, что 4 августа из Сочи не смог вылететь рейс авиакомпании Nordwind: ради безопасности его решили заменить до начала посадки.