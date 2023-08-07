«Я верю, что существуют люди, которые обладают способностями ярче чувствовать»: Екатерина Волкова рассказала о мистике и жизни

С 14 августа, с понедельника по четверг, в 19:30 новосибирцы смогут посмотреть новый комедийно-мистический сериал «СуперИвановы» на ТВ-3. Проект расскажет о необычной семье, в которой женщины обладают магическими способностями. Мы поговорили с Екатериной Волковой, исполнившей в сериале главную роль, о том, как прошли съемки картины.

– Расскажите о своем персонаже в сериале «СуперИвановы». Как вживались в роль? Насколько близок персонаж?

– Когда ты читаешь, что героиня – колдунья, то сразу думаешь о чем- то негативном, например, о тех самых ведьмах, которые накладывают порчу. Но когда мы начали обсуждать подробности сюжета, то стало понятно, что по жанру сериал – легкая комедия о людях с необычными способностями, они своей магией помогают окружающим решать их проблемы. Такой положительный посыл полностью устроил меня и всех актеров. В сериале моя героиня Дарина – ясновидящая, сильная, все контролирующая, но мягкая. Четко знающая, что нужно, и отстаивающая свои границы и особенно границы своей семьи. Она готова помочь всем, но, если кто-то не прав, она всегда об этом скажет. Она всегда за правду, честность и справедливость.

Перед съемками я пересмотрела всю «Битву экстрасенсов», чтобы понять, как себя ведут те, кто обладают необычными способностями, какие движения, манеры у них можно позаимствовать.

То есть я, как на первом курсе театрального института, выполняла задания по наблюдению за людьми, пыталась повторить и так увлеклась в своих исследованиях, что режиссер Юрий Николаевич Осипов уже говорил: «Катя, угомонись!» В итоге мы нашли золотую середину, придумали характерные черты для всех персонажей.

– Поскольку в сериале затронута тема сверхъестественного, нельзя не спросить – верите ли вы в мистику? Происходили ли на площадке ситуации, которые нельзя объяснить?

– Я верю, что существуют люди, которые обладают способностями ярче чувствовать, у меня есть такой знакомый – победитель «Битвы экстрасенсов». Но при этом я понимаю, что вокруг и шарлатанов много. Если рассуждать логически, по факту, это не гадалка или ясновидящая решает проблемы, а сам человек, который к ней обратился. Тот, кто наделен определенным даром, лишь подталкивает его к верному решению. Много лет назад я снималась в пилоте одного мистического проекта, в процессе были моменты, к которым мы изначально относились шуточно, а потом все поворачивалось так, что нам со съемочной группой стало не до смеха, приходилось даже страшновато и неприятно. Еще помню, что на каких-то мероприятиях в качестве развлечения раскладывали карты Таро. Из любопытства я просила мне погадать, но не придавала этому особого значения, поскольку если ты на чем-то зацикливаешься, то это и притягиваешь. Поэтому иногда какие-то вещи лучше не знать.

– Сериал снимали строго по сценарию или были моменты импровизации?

– Съемки еще продолжаются, и мне кажется, самые интересные сцены еще впереди. Мне нравится, что на площадке мы можем вносить свои шутки, обсуждать сценарий и менять текст – это позволяет сценарию быть более живым.

– Чем запомнились съемки сериала?

– У нас много сцен насыщены разными спецэффектами. Зелья взрываются, поджигаются. Самая эффектная, мне кажется, еще впереди. Не буду раскрывать секретов, но в сценарии у нас еще много прописано интересного. Из трюковых сцен была сцена, где я залазила через окно в дом. Опять же – это не пересказать, нужно увидеть.

– Как сложились отношения с коллегами на площадке? Комфортно ли партнерство с Михаилом Полицеймако?

– У нас со всеми сразу сложились очень теплые отношения. С этим проектом вышла любопытная история. Он пришел ко мне в субботу, а в воскресенье утром уже были пробы, требовалось разгрести все дела, чтобы на них попасть. В тот день на главную роль пробовались еще пять или шесть актрис. Когда я увидела, что на кастинге присутствует Миша Полицеймако, то подумала: какое счастье, знакомое лицо, это уже большой плюс! Я так расслабилась, было настолько комфортно, что все прошло легко и хорошо. Обычно, когда я ухожу с проб, то никогда не думаю о том, что будет дальше, прошла или нет. Но уже через два дня позвонила агент и сказала, что меня утвердили.

– Вы уже видели монтаж сериала? Как оцениваете свою работу? С кем планируете смотреть всероссийскую премьеру сериала на телеканале ТВ-3?

– Монтаж еще не видела, посмотрю вместе со зрителями в день премьеры. В этот день у меня уже стоит съемка, поэтому скорей всего буду смотреть со своей командой или дома с домашними, если закончим работу пораньше.

– Приходилось ли вам бывать в Новосибирске? Может быть, запомнились какие-то места в этом городе?

– Да, конечно, мы были у вас со спектаклями. Город всегда запоминается по людям, они у вас очень гостеприимные!

– Назовите три причины, по которым новосибирцы должны посмотреть новый сериал «СуперИвановы».

– Сериал можно смотреть всей семьей, он поднимет настроение и зарядит зрителей позитивными эмоциями! И четвертая причина, естественно – Михаил Полицеймако, мужчина с искрометным юмором и харизмой!