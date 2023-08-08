Деньги польются рекой: Ванга открыла тайну богатства

Вангелия Гуштерова, с тех пор, как открылся ее дар, никогда не бедствовала, а во второй половине жизни вообще стала богатой женщиной, потому секретами её финансовой удачи часто интересовались журналисты и обыватели. Вот что она им рассказывала.

К слепой ясновидящей приезжали за помощью люди самого разного достатка. Встречались среди них и миллионеры, которые оставляли ей щедрые подарки. К тому же Ванга совершенно официально занималась целительством, ей платили зарплату. Так что деньги у нее водились. Но вот что интересно: десятилетиями она жила в одном и том же доме в маленьком селении Петрич, рассказывает её кум Сергей Косторной.

По его словам, жила она очень скромно, одевалась просто, ела самую обычную еду. Никаких излишеств себе не позволяла. Но не потому, что была скупа. Как раз наоборот: с деньгами своими расставалась очень легко. Она говорила всегда: богат не тот, кто берет, а тот, кто раздает. И тому, кто в нужде, не только советом, но и денежкой помогала.

На многочисленные вопросы о достижении богатства она описывала собственную систему, состоящую из нескольких ступеней с упором на умеренность в тратах и благотворительность в пользу нищих. Также слепая ясновидящая делилась проверенными на собственном опыте денежными приметами. Приводим её цитаты:

· «чтобы плохие люди, и всякое зло не смогли переступить порог вашего дома, а удача наоборот, стала частой гостьей — над входной дверью повесьте крест накрест ветки бузины»;

· «чтобы дом посетила удача, храните в жилище как талисман иностранные монетки, но исключительно серебристого цвета»;

· «никогда не бросайте на столе недоеденные куски хлеба, если не хотите потерять своё счастье. Кусочки хлеба, даже испорченного и засохшего, нельзя выбрасывать, иначе из дома уйдёт достаток. Лучше скормите животным или птицам»;

· «если финансовая удача покинула вас, нужно насыпать соль на все подоконники в доме. И пускай она лежит до тех пор, пока не вернётся удача. После надо будет, не дотрагиваясь до соли руками, аккуратно смести её, положить в какой-нибудь пакет и унести как можно дальше от дома и зарыть в землю»;

· «если хотите подарить кому-то кошелёк, обязательно положите в него купюру или монетку — тогда ваш подарок принесёт добро тому, кому дарите, и в его кошельке будут водиться деньги. Да и ваше благосостояние будет расти. Также не дарят пустые сумки, чемоданы, вазы, посуду и другие ёмкости. Если брали у кого-то во временное пользование какие-то из этих вещей, не возвращайте их пустыми, положите что-нибудь в благодарность за то, что дали воспользоваться этими вещами. Тогда прибудет и у вас».