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вчера 22:14
общество

Инфекционист Степанова рассказала о самой надежной вакцине против гриппа

Freepik, authors: Alernon77

В надежной вакцине должно содержаться 15 мкг каждого антигена.

Руководитель Центра вакцинопрофилактики университетской клиники H-Clinic, врач-инфекционист Екатерина Степанова рассказала, что после прививки достаточное количество антител в организме вырабатывается спустя две недели после инъекции, сообщают «Известия».

«При этом важно обращать внимание на состав вакцины: наиболее надежно исследованы и хорошо защищают вакцины с количеством каждого антигена более 15 мкг», — подчеркнула специалист.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить полную готовность к проведению иммунизации населения. В ее приказе, рекомендуется вакцинировать до 60% населения каждого субъекта России и до 75% людей из группы риска.

Напомним, инфекционист Тимаков назвал верный признак ослабленного иммунитета у детей.

#здоровье #грипп #вакцина
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Дарья Бочкун
журналист

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