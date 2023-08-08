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проиcшествия

Мотоциклист пострадал в тройном ДТП в Ленинском районе Новосибирска

Фото ГИБДД по Новосибирску

На левом берегу Новосибирска водитель иномарки сбил мотоциклиста при повороте налево.

Во вторник, 8 августа, на улице Карла Маркса в Новосибирске произошла авария, в которой пострадал 34-летний водитель мотоцикла. Об этом сообщила ГИБДД по городу.

“08.08.2023 в 18 часов 00 минут на территории Ленинского района по предварительной информации у дома 15 по улице К.Маркса, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Фольксваген Поло, двигался по ул. К.Маркса и при повороте налево совершил столкновение с попутным мотоциклом Кавасаки, под управлением водителя 1989 года рождения, который обгонял транспортное средство по встречной полосе, после чего автомобиль Фольксваген совершил наезд на стоящее транспортное средство Мерседес”, — говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения трех транспортных средств пострадал мотоциклист 1989 г.р. Мужчину доставили в больницу, чтобы выяснить характер травм. Сотрудники ДПС расследуют обстоятельства ДТП.

Напомним, 2 августа водитель каршеринговой машины сбил мотоциклиста в центре Новосибирска.

#Новосибирск #авария, дтп
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Марина Домрачева
Журналист

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