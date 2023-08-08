Новосибирские спасатели показали кошку-талисман пожарного катера

Во Всемирный день кошек спасатели из Новосибирска рассказали о боевой подруге Машке.

Традиционно 8 августа отмечают Всемирный день кошек. Новосибирские спасатели в этот день поделились фотографиями своей боевой подруги — кошки Машки.

“Во Всемирный день кошек боевая подруга бойцов пожарного катера Машка из Новосибирска передаёт всем привет!”, — написали спасатели в телеграм-канале ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Кошка Машка является талисманом пожарного катера. Как отметили спасатели, она контролирует не только плавучий транспорт, но и реку Обь.

Напомним, ранее жителей Новосибирска предупредили об опасности встречи с бобрами. Эти животные довольно агрессивны, а их норы могут быть размером с человека.