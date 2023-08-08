В зоопарке Новосибирска орангутану Бату исполнилось 24 года

Любимцу посетителей Новосибирского зоопарка сегодня исполнилось 24 года.

Звезда Новосибирского зоопарка орангутан Бату сегодня, 8 августа, празднует день рождения. Большую часть своей жизни он провёл в Сибири. Посетители зоопарка в восторге от Бату и его находчивости. Периодически он развлекает детей своими выходками, придумывая новые способы добычи угощений от посетителей, сообщили в зоопарке.

Бату — едва ли не последний представитель своего вида, поскольку в природе борнейские орангутаны находятся под угрозой полного исчезновения. Данный вид человекообразных обезьян занесен в Международную Красную книгу. В среднем они живут до 35-45 лет, но в хороших условиях уровень их жизни может доходить до 60 лет.

В 2008 году Бату привезли в Новосибирск из чешского зоопарка. А в 2017 года у орангутана появилась подруга по имени Мишель. Самка орангутана приехала в Новосибирск шесть лет назад.

Ранее Сиб.фм публиковал видеоролик с Мишель, где она помогает сотрудникам зоопарка наводить порядки у себя в вольере.