Орангутан Мишель в Новосибирском зоопарке вымыла вольер тряпкой

Фото: скриншот из видео Новосибирского зоопарка

Самка орангутана Мишель из Новосибирского зоопарка навела порядок в своем вольере.

Посетители Новосибирского зоопарка сняли на видео, как борнейский орангутан Мишель проводит уборку в своем вольере. Для этого она постирала свисающую сверху полосу ткани в воде и начала мыть пол. К сожалению, ее отвлекли посетители, и нам не удалось увидеть завершение уборки.

Мишель привезли в Новосибирский зоопарк в октябре 2017 года, когда ей было 8 лет. Как и ее сосед и ухажёр, борнейский орангутан Бату, она отличается сообразительностью, а кроме того, умеет рисовать.

Сейчас ей 13, а Бату в августе 2022 года исполнилось 23 года.

В 2019 году Бату и Мишель появилась дочка Джулия. Первый год своей жизни она провела среди людей, её выкармливали сотрудники зоопарка. С 2020 года она постепенно начала возвращаться к жизни среди сородичей.