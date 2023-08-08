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общество проиcшествия

Под Новосибирском град уничтожил арбузы и кабачки

Фото: Кулундинская новь



В селе Новосибирской области град уничтожил арбузы и кабачки.

В прошедшие выходные е жители села Барабо-Юдино Чистоозерного района Новосибирской области столкнулись с неприятным погодным явлением. Ближе к вечеру в деревне начался сильный град. Об этом пишет издание Кулундинская новь.

От града пострадали огурцы, тыквы, кабачки и арбузы — ботву растений переломало без возможности восстановления. Томатам "срезало" верхушки, а лук и морковь были посечены и упали на землю. Местные жители отмечают, что град длился несколько минут, однако сильно повредил посевы.

Напомним, в Новосибирске с 11 августа наступит похолодание и дожди.

В пятницу, 11 августа, наступит резкое похолодание. Температура понизится до +17 градусов, а также ожидается дождь, который продлится до субботы. Погода будет пасмурной и сохранится также в воскресенье и понедельник.

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Дамир Трубников

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