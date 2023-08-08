В Новосибирске с 11 августа наступит похолодание и дожди

В Новосибирске с пятницы ожидаются дожди и холодный фронт.

Вторая неделя августа 2023 года в Новосибирске закончится дождями и холодной погодой. Такой прогноз дают онлайн-сервисы Яндекс.Погода, Гисметео и аналитики Mail.ru.

По данным Яндекс.Погоды, самый тёплый день недели ожидается во вторник, 8 августа: до +26 градусов днём, малооблачно. В среду и четверг также ожидается теплая погода +24..+25, облачно с прояснениями. Резкое похолодание наступит в пятницу, 11 августа: +17 и дождь, который продлится до субботы. Пасмурная погода сохранится также в воскресенье и понедельник.

В Гисметео считают, что дожди начнутся еще в четверг при температуре +26, а продлятся до среды, 16 августа.

Аналитики Mail.ru сообщают, что самым теплым днем этой недели станет четверг 10 августа. В этот день столбики термометров поднимутся до отметки в +27...+29 градусов.

В Западно-Сибирском Гидрометцентре сообщают, что в Новосибирской области на этой неделе температура составит +23..+28 градусов, а к концу месяца опустится только до +18..+23 градусов.

Напомним, ранее для Новосибирска опубликовали прогноз погоды на осенние месяцы. В 2023 году ожидается холодная осень с регулярными осадками, а снег выпадет уже в октябре.