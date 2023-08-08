Под Новосибирском прокуроры потребовали отставки главы Колыванского района Артюхова

Прокуратура подала иск в Колыванский районный суд Новосибирской области: правоохранители требуют отставки главы Евгения Артюхова из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Информация об иске, поступившем в Колыванский районный суд, появилась в картотеке дел. Согласно формулировке на сайте, прокуроры требуют отставки главы Евгения Артюхова «в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных ФЗ «О противодействии коррупции». Более подробной информации пока нет.

Напомним, Евгений Артюхов был переизбран на должность главы Колыванского района только в июне этого года. Вообще же, этот пост он занял ещё в 2018 году. До этого его дважды избирали главой Совета депутатов города Татарска: в 2011 году и в 2015 году.

Примечательно, что накануне прокуроры подали иск и в Барабинский районный суд с требованием отставки главы Убинского района Олега Конюка. Правда, причина другая – родственные связи. И этот руководитель района уже не раз попадал под уголовную ответственность за незаконную охоту.