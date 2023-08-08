Прокуратура потребовала уволить главу Убинского района Новосибирской области из-за утраты доверия

По информации источника, главу администрации Убинского района хотят снять с должности из-за родственных связей с подчиненными.

Прокуратура Убинского района обратилась в Барабинский райсуд с иском о досрочном прекращении полномочий главы района. Об этом Сиб.фм сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Согласно информации источника, ранее прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в администрации Убинского района. Выяснилось, что ее глава в 2015 году взял своего родственника на должность заместителя, а в следующим году еще один его родственник получил место в отделе по ГО и ЧС. Также, используя свое положение, чиновник неоднократно премировал родственников.

После проверки прокурор Убинского района в июне 2023 года внес представление в местный Совет депутатов. Он потребовал уволить главу района из-за утраты доверия. Однако депутаты, рассмотрев представление, решили, что чиновнику нужно устранить семейственность на работе, а увольнять его из администрации не стали.

Прокурор в связи с этим обратился в суд и потребовал признать решение депутатов незаконным, а главу Убинского района уволить по статье об утрате доверия.

Напомним, в мае в связи с утратой доверия уволили главу управления МВД по борьбе с коррупцией в Новосибирской области.