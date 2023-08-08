Под Новосибирском сгорел дом многодетной семьи из-за болгарки

В Новосибирской области произошёл пожар в доме, где живёт многодетная семья.

Вечером 7 августа в Куйбышеве произошел пожар в частном жилом доме, где проживала многодетная семья. Как сообщили во вторник в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожар начался в пристроенном к дому гараже из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ болгаркой.

Женщина заметила дым из гаража и сразу же покинула дом с 4 детьми, сообщив об этом в пожарную охрану. Отец семейства также самостоятельно эвакуировался. К счастью, никто не пострадал. Жилье многодетной семьи было оборудовано пожарным извещателем с GSM-модулем, который сработал и оповестил экстренные службы, когда дым начал поступать в дом.

Первые пожарные расчеты прибыли на место всего через 3 минуты после вызова. Огонь быстро охватил весь дом и распространился по деревянным конструкциям. Сотрудники МЧС России смогли ликвидировать открытое горение за полчаса и защитить ближайшие постройки и жилые дома. Работы по проливке и разбору обгоревших конструкций продолжались до часу ночи.

В результате пожара были повреждены дом, надворные постройки и автомобиль на общей площади 164 квадратных метров.

Напомним, МЧС Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение об опасности пожаров.