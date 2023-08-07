МЧС Новосибирской области выпустило экстренное предопределение об опасности пожаров

В МЧС Новосибирской области предупредили о высокой пожароопасности в двух районах региона.

В Новосибирской области МЧС разослало экстренное предупреждение руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления. В ведомстве предупреждают о высокой пожароопасности в двух районах региона: Новосибирском и Ордынском. Источник сведений о погоде — прогноз Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Высокая пожароопасность в этих районах сохранится с 8 по 11 августа. При необходимости руководители местного самоуправления должны будут самостоятельно принять решение о вводе особого противопожарного режима, а также организовать патрули по населенным пунктам, которые будут проверять соблюдение правил пожарной безопасности.

Ранее в Новосибирской области вводили особый противопожарный режим весной 2023 года, когда опасность пожаров была экстремальной во всех районах. Из-за засухи режим сохранялся около полутора месяцев: в некоторых районах его отменили только в июне.

Также Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске два человека пострадали при пожаре в здании с дизельным топливом.