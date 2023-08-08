Приучал собаку к стрельбе: жителя Новосибирска приговорили к 6,5 годам за незаконный оборот оружия

В Новосибирску мужчину приговорили к 6,5 годам за изготовление оружия.

В Новосибирске Кировский районный суд приговорил 55-летнего жителя к 6,5 годам лишения свободы условно за незаконный оборот оружия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в период с 2020 года по июнь 2022 года осужденный незаконно приобрел, хранил и перевозил основные части огнестрельного оружия, а также незаконно изготовил самодельный предмет, пригодный для производства выстрелов винтовочными патронами. Он также незаконно хранил патроны к огнестрельному оружию.

Кроме этого, у мужчины были обнаружены пистолеты.

В суде осужденный полностью признал свою вину и объяснил свои действия тем, что он является охотником и всегда имел тягу к созданию оружия. Он использовал его для приучения к выстрелам свою собаку охотничьей породы.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 000 рублей, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением и ношением оружия на срок 3 года.

Напомним, в Новосибирской области убившего сестру колуном подростка оставили в СИЗО до октября.