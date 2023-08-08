Промышленное производство Новосибирской области прирастает темпами выше среднероссийских

Губернатор Андрей Травников принял участие в открытии обновлённого производственного корпуса завода «ЭЛСИБ», ознакомился с текущим состоянием дел на предприятии и пообщался с сотрудниками завода.

Глава региона отметил: «Новосибирская промышленность развивается в соответствии с теми задачами, которые мы для себя определили несколько лет назад — прирастать темпами более высокими, чем среднероссийские. Который год подряд наше обрабатывающее производство прирастает темпами выше, чем в среднем по стране. На это не повлияла ни пандемия, ни санкции и ограничения. Масса примеров, когда не только создаются новые производства, но и возрождаются, заполняются оборудованием цеха, которые годами и десятилетиями простаивали. Спрос на промышленные здания в Новосибирской области сегодня очень высокий. Кто-то может подумать, что это влияние роста загрузки нашего оборонно-промышленного комплекса, но это не так. Во всех отраслях есть такие примеры. "ЭЛСИБ" — энергетическое машиностроение, ПФК "Обновление" — фармацевтика, "Элтекс" — радиоэлектроника, завод имени Кузьмина — металлургия, "Продмаш" — аграрное машиностроение, перечень можно продолжать. Это — подтверждение верности нашей промышленной и инвестиционной политики, мер поддержки образовательного комплекса, потому что многие решения принимаются благодаря тому, что у нас хорошая образовательная база и квалифицированные кадры. Мы продолжаем реализовывать стратегию — развиваться быстрее, чем все остальные».

По итогам 2022 года индекс промышленного производства в Новосибирской области составил 100,3% к уровню 2021 года (среднероссийский показатель за аналогичный период — 99,4%). Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за январь-декабрь 2022 года составил 998,8 млрд рублей (темп роста составил 116,7% к аналогичному периоду 2021 года). Основу промышленного комплекса Новосибирской области составляют обрабатывающие производства.

По словам Андрея Травникова, завод «ЭЛСИБ» — это гордость Новосибирской области. «Сегодняшнее событие — особенное, это пример не просто обновления оборудования. Мне кажется, что в нашей стране, спасибо нашим врагам, после 2014 года стали приниматься правильные решения в сфере экономики, а в прошлом году они дополнились правильными действиями в сфере промышленности. Мы стали окончательно опираться на свои силы, развивать своё производство. Хочется пожелать, чтобы мы больше никогда с этого правильного пути не сворачивали», — подчеркнул губернатор.

Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ПАО Дмитрий Безмельницын поблагодарил Правительство Новосибирской области за поддержку и отметил, что финансовые результаты предприятия существенно улучшились, выручка кратно растёт год от года. По его словам, это вызвано ростом выпуска продукции, в особенности турбо- и гидрогенераторов.

«География поставок у нас сегодня очень широкая — это все регионы России, а также дальнее зарубежье. Сейчас мы имеем действующие контракты на поставку двигателей в Индию на атомную станцию "Куданкулам", в Бангладеш на строящуюся АЭС "Руппур", в Турцию на строящуюся АЭС "Аккую", в Китае, Болгарии есть контракты. Сейчас будет разворачиваться очень крупный проект — строительство атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте, и я уверен, что мы также примем в нём участие», — рассказал Дмитрий Безмельницын.

Добавим, что в регионе сегодня реализуется государственная программа «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области. Также предприятия могут воспользоваться поддержкой Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области.