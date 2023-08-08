Стало известно, что мешает полноценному отдыху россиян

Чаще всего отдыху россиян мешают переживания за работу, плохая погода и родственники.

Специалисты группы «Ренессанс страхование» и Ozon Travel выяснили, что чаще всего россиянам мешает полноценно отдохнуть переживания за работу, плохая погода и совместный отдых с родственниками, сообщает RT.

В пятёрку причин вошли также боязнь за свою безопасность во время путешествия (16%) и языковой барьер (10%), отмечается в исследовании.

Кроме того, 51% участников опроса тревожатся из-за возможной потери или кражи багажа, 42% респондентов опасаются потерять важные документы и банковскую карту.

Напомним, россияне определили идеальную продолжительность отпуска.