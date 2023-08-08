«Со смертью играть не надо»: в детском лагере под Новосибирском произошёл скандал из-за провокационного расписания

На лагерь «Лесная сказка», что находится под городом Искитимом в Новосибирской области, пожаловались несколько мам после того, как увидели в расписании «подготовку к смерти». К тому же у детей отобрали телефоны, а закончилось всё простудой и болезнью.

Ирина В. отправила 12-летнего сына в лагерь «Лесная сказка», надеясь, что тот наберётся сил и отдохнёт перед новым учебным годом. Однако вскоре, в конце июля, мать была поражена распорядками, которые царили в детском учреждении. Так, день начинался с «зомби-апокалипсиса», а заканчивался «подготовкой к смерти» и «смертельным отбоем».

«Тематические дни. И вот сегодня педагогические идеи руководства – неожиданные. Игра в смерть... Со своей стороны хочу сказать, что смерть, как и жизнь, в нашей жизни всегда есть. И объяснять это детям надо, — выразила недоумение Ирина. – Но не играть. Со смертью играть не надо. Ориентируйте детей на жизнь и достижения».

Однако «смертельное» расписание – это только часть айсберга. Вскоре сын заболел, а сообщить об этом он даже не смог, так как телефона у него не было.

«Телефоны у детей забрали с целью безопасности. Связь с детьми 1 раз в 2 дня по 5 минут с телефона вожатого,

- говорит мать мальчика. – Об изъятии телефона я не была предупреждена, согласия своего не давала. На сайте лагеря только рекомендация не брать технику и телефоны. Законом это ни как не регулируется, но в лагере свои правила».

В итоге Ирине пришлось экстренно забрать подростка из лагеря. Стало понятно и то, почему мальчик мог заболеть.

«Мне также сын рассказал, что девочки ходили мыться в помещение раз в два дня, а у мальчиков был уличный душ. Были дети, которых отправили домой, потому что они простыли,

- продолжает Ирина. – Я как-то против летнего душа и не считаю, что это нормально – уличный душ».

Мама мальчика говорит, что если бы ребёнок имел возможность позвонить в любое время и полноценно поговорить, то болезнь не была бы так запущена. А здесь подросток терпел до последнего, пока не разболелось горло.

В итоге Ирине предложили подлечить ребёнка дома, а после этого вернуть его в детское оздоровительное учреждение.

Отмена «Зомби-апокалипсиса»

Но пока Ирина лечила сына, до окончания смены осталось три дня. Возвращаться вновь к летнему душу – в семье решили, что не стоит. Впрочем, кое-что в «Лесной сказке» после этого поменялось.

«По поводу программы они сказали, что таких – больше не будет (про «Зомби-вечеринку»). Потом уже были нормальные программы, — подвела итог Ирина. – Также я увидела, что у них созвон с родителями – два раза в день».

Дети бывают разные....

Ирине объяснили, что телефоны забирают у детей, потому что были случаи их поломки и даже кражи. Директор «Лесной сказки» примерно также объяснил и заболевание детей в детском лагере.

– Есть дети, которым нельзя находиться в лагере, — почти сразу заявил Алексей Ростов;

– Что значит: нельзя находиться в лагере? – переспрашиваю.

– Ну, потому что у них есть некоторые заболевания...

– А вот программа со «смертельным отбоем» — это нормально?

– А что это за программа такая? – переспрашивает меня директор.

– «Подготовка к смерти», «смертельный отбой» - перечисляю пункты.

– Такого быть не может! – восклицает директор.

Директор «Лесной сказки» Алексей Ростов припомнил мать, которая пожаловалась в Министерство труда и социального развития, но о судьбе «Зомби-апокалипсиса» так ничего и не смог рассказать. Корреспонденту Сиб.фм он предложил отправиться под Искитим за комментарием.

Кстати, «Лесная сказка» — не первый лагерь в этом году, на который жалуются родители. Например, в четырех детских лагерях Бердска Новосибирской области нарушали нормы хранения и приготовления еды, поэтому там на прошлой неделе появились прокуроры.