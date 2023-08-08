В Госдуме предлагают разрешить многодетным семьям повторно использовать налоговый вычет

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился в главе Минтруда Антону Котякову с предложением дать семьям, на иждивении у которых три и более ребёнка, право на повторное использование налогового вычета на жилье. Об этом сообщает RT.

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что каждый работающий россиянин может вернуть деньги налоговым вычетом. Средства возвращаются в размере 13 %, и такая услуга возможна только раз в жизни.

По мнению Федорова, закон о налоговом вычете напрасно не предполагает никаких льготных условий. Так как многодетные семьи в связи с расширением семьи могут нуждаться в улучшении жилищных условий, им нужно позволить оформить налоговый вычет во второй раз.

Напомним, в Госдуме жёстко раскритиковали размер МРОТ в России.