В минздраве Новосибирской области высказались о дефиците лекарств от ВИЧ-инфекции

Заявления о дефиците лекарств от ВИЧ-инфекции опровергли в Минздраве Новосибирской области.

В Новосибирской области нет дефицита лекарств для ВИЧ-инфицированных пациентов, сообщили Сиб.фм в Министерстве здравоохранения региона.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о нехватке препаратов для лечения ВИЧ из-за проблем с поставками. Однако Новосибирскую область дефицит обошёл стороной. Как отметили в региональном Минздраве, в 2023 году за счёт средств областного бюджета дополнительно были закуплены антиретровирусные препараты на 86 миллионов рублей.

«В настоящее время в Новосибирской области дефицита антиретровирусных лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, в том числе пациентов с впервые установленным диагнозом, нет», — говорится в ответе на запрос Сиб.фм.

Напомним, что в Новосибирске работает тест-мобиль, где все желающие могут пройти бесплатное исследование на ВИЧ. Время работы тест-мобиля в августе 2023 года — с 14:00 до 19:00. Где и когда сдавать кровь — по ссылке.