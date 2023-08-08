В Новосибирске 1 сентября ожидается облачная и прохладная погода

В Новосибирске 1 сентября может похолодать до +10 градусов.

В Новосибирске опубликовали предварительный прогноз погоды на 1 сентября. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», ожидается облачная и прохладная погода. Дневная температура воздуха составит до +17 градусов, а влажность будет на уровне 66%.

Прогнозы Gismeteo, в свою очередь, не такие оптимистичные. Синоптики прогнозируют дождь в Новосибирске. Дневная температура составит до +15 градусов, а ночью будет еще прохладнее – до +10 градусов.

Однако сайт «Раблер/погода» сообщает о жаркой погоде в первый день сентября. По версии синоптиков, днем ожидается до +28 градусов.

Напомним, под Новосибирском град уничтожил арбузы и кабачки.