В Новосибирске мошенники продают бесплатные билеты на матч открытия «Сибирь-Арены»

Матч в день открытия «Сибирь-арены» в Новосибирске будет бесплатным для всех желающих.

В Новосибирске предприимчивые мошенники начали продавать билеты на матч 13 августа на «Сибирь-Арене» — но номинально эти билеты бесплатные, и на матч пропустят всех желающих. Об этом сообщил nnov54.ru.

В воскресенье, 13 августа, состоится открытие нового ледового стадиона. Первый матч, который пройдет на арене — игра молодёжных сборных России и Беларуси.

По данным Минспорта Новосибирской области, билеты на матч абсолютно ничего не стоят. При этом уже появились объявления в соцсетях и на фишинговых сайтах о продаже билетов. Опасайтесь неофициальных продаж: так вы потеряете не только деньги, но и данные своих банковских карт, что приведет к еще большим потерям. У билетов на матч нет бронирования, предзаказа и стоимости. Приобрести такой бесплатный билет можно на сайте sibir-arena.ru с 10 августа.

Также на открытии «Сибирь-Арены» выступят DJ SMASH и Жанет. Для тех, кто не сможет приобрести билет, будет организована онлайн-трансляция шоу-открытия и хоккейного матча между юниорскими сборными командами России и Белоруссии на большом экране сцены.