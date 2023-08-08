В Новосибирске новорождённых стали называть Адонисами и Азелиями

В ЗАГСах Новосибирской области внимательно изучили свидетельства о рождении новорождённых в 2023 году и назвали самые часто встречающиеся и редкие имена новорождённых.

Как сообщают в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области, в 2023 году на свет уже появились 15 075 детей. Львиная доля из них родилась в июле — 2 278 малышей.

Самыми распространёнными именами у мальчиков стали – Дмитрий, Александр, Михаил и Артём. По-прежнему в моде мода на Львов и Миронов, а также Матвеев.

Девочкам кроме Анн и Марий выбирают такие имена, как София, Виктория, Алиса и Ева. Нередко встречается и имя Мирослава, а вот редкими можно считать Азелий, Аян и Лукерий. Вошли в моду также Матильды, Февронии и двойные имена, как Айя-София и Амелия-Мария.

Среди новорождённых мальчиков появились Адонисы, Амадеи, Елизары, Ермолаи, Миколасы и Лаврентии.

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