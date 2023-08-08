В Новосибирске ожидается наплыв китайских туристов после введения электронных виз

Отели Новосибирска готовы принимать китайских туристов.

Новосибирские отельеры готовятся к приему туристических групп из Китая, которые въедут в Россию по электронным визам. С 1 августа 2023 года граждане 52 стран смогут получить такие визы. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Иностранцы могут подавать заявления на российскую электронную визу на специальном сайте МИД РФ. Для желающих посетить Россию не требуется приглашений и подтверждений гостиничной брони, что значительно упрощает въезд. Аэропорт Толмачево является одним из ста пунктов пропуска, где иностранцы смогут пересекать российскую границу по электронным визам.

Отельеры считают, что Новосибирск выиграет от такого нововведения. Они рассчитывают на гостей из Китая. Гостиницы уже готовятся принимать первые китайские группы. Сотрудники отелей активно обучаются английскому языку, проверяют меню, навигацию и другие детали, чтобы иностранные туристы чувствовали себя в Сибири максимально комфортно.

Совладелец MIROTEL Михаил Швецов сообщил, что они начали работу по вовлечению Министерства иностранных дел в выстраивание взаимодействия с Китаем еще год назад. Он отметил, что многие участники рынка принимали участие в этом процессе. Сотрудники МИДа и других министерств также понимали, что открытие китайского рынка после «закрытия» в пандемию для России будет существенной экономической отдачей.



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