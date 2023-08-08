В Новосибирске продают коттедж за 45 млн рублей с фонтаном и садом

За 45 млн рублей продают коттедж с фонтаном и садом около Военного городка в Новосибирске.

В Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу двухэтажный коттедж площадью около 500 квадратных метров. Его стоимость определили в 45 млн рублей. Объявление опубликовали на сайте N1.ru.

Дом расположен на улице Военная рядом с Военным городком. На участке, прилегающем к дому, есть сад с яблонями, вишнями и цветами, а также фонтанчик.

Материал дома — кирпич. Помещения отличают высокие потолки и удобная планировка дома. В подвале коттеджа поместился бассейн, сауна, комната для бильярда и настольного тенниса. На первом этаже есть 4 спальни и гардеробная, а также выход на террасу. На втором этаже — холл, кухня, гостиная и кабинет. На каждом из этажей есть собственный санузел.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выставили на продажу особняк со спа-зоной за 102 млн рублей. На земельном участке с ландшафтным дизайном установлено здание площадью 590 квадратных метров. Дом облицован дагестанским камнем, строительные материалы проверены на радиацию.

Также продают особняк за 77 миллионов рублей с футбольным полем.