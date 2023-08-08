В Новосибирске психолог Гаврилова назвала причины насилия среди детей

В Новосибирске психолог Гаврилова объяснила, почему дети решают проблемы со сверстниками с помощью насилия.

5 августа в сети появилось видео, где подросток со всей силы пинает по голове парня ногой на игровой площадке. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, в конце июня регион потрясло событие, которое произошло в селе Плотниково. Два подростка зверски изрезали 15-летнего приятеля ножом. Потерпевшему удалось выжить, а на 14 и 15-летних детей возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.

На фоне последних событий корреспондент Сиб.фм поинтересовался у психолога Алёны Гавриловой, почему в Интернете все чаще появляется информация о детских преступлениях, как социум и родители влияют на ребёнка, и почему дети не решают проблемы при помощи переговоров.

По словам Гавриловой, насилие в детской среде было всегда, однако в эпоху развития интернета и социальных сетей такие случаи получают большую огласку.

«Сейчас случаи насилия чаще фиксируются. У детей есть телефоны, на которые они фотографируют и снимают видео», — отметила она.

Прибегают к насилию дети по разным причинам, говорит врач. Во-первых, это неумение контролировать свои эмоции. Если ребёнок не умеет сдерживать свой гнев, то это неизбежно приведёт к дракам. Во-вторых, это неразвитость коммуникативных способностей, отметила специалист.

«Не будучи способным конструктивно вести диалог, договариваться, идти на компромисс, ребёнок будет использовать более простые и понятные ему способы взаимодействия — то есть агрессию и рукоприкладство», — пояснила психолог.

Третьей причиной Гаврилова считает насилие в семье. Ребёнок перенимает особенности поведения родителей. Если в семье нормальным является открытое физическое проявление агрессии, то ребёнок неизбежно будет вести себя агрессивно.

«Влияние социума (маргинальная среда или среда, поощряющая агрессию), также способствует жестокости у детей», — заключила Гаврилова.

Напомним, психолог из Новосибирска Гаврилова рассказала о поведении подростков перед суицидом.