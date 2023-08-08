В Новосибирске школьники создали 20 творческих граффити на тему космоса

В Новосибирске выбирают лучшее граффити среди 20 работ школьников.

В Новосибирске прошел второй конкурс настенной графики под названием «Время — назад». Организатором мероприятия выступил музей «Галерея времени», а участниками стали местные школьники. В рамках программы конкурса для ребят были проведены увлекательные лекции-экскурсии, в том числе «Новосибирск — город трудовой славы» и «Космический Новосибирск». Также юные художники принимали участие в мастер-классах, проводимых опытными художниками граффити-бюро «ТАКНАДО».

Задание для участников заключалось в создании настенной графики на серой стене бетонного забора, ограждающего территорию музея. В этом году двадцать команд приступили к работе в июньские выходные 17-18 и 24-25 числа. В первый день они делали наброски, перенося изображения со своих эскизов на стену. Некоторые участники успели закончить свои работы за один день, в то время как другие занялись этим весь выходной.





Одна из участниц конкурса, студентка НГАУДИ Дарья Веденкина, поделилась своим опытом и источником вдохновения. Ее команда создала на своем участке узнаваемые черты любимца миллионов советских граждан Шурика, который разъезжал на ракете по вселенной и большому театру. Весь набросок на стене был разделен на небольшие участки, в центре которых были специальные значки — рисочки, которые в последствии превращались в цветовые пятна, оживляя картину.





Еще одна команда выбрала тему супрематизма и создала работу под названием «Победа над солнцем», выполненную по эскизам Казимира Малевича. Ребята адаптировали цветовую гамму персонажей под свой эскиз и создали уникальную работу.

Организаторы конкурса-фестиваля настенной графики «Время — назад» выразили надежду на сохранение исторической памяти у подрастающего поколения, укрепление патриотизма и чувства гордости за свою страну. Мероприятие помогает устранить разрыв между далекими историческими событиями и современными. Кроме того, конкурс дает возможность творческой молодежи применить полученные навыки на практике, обменяться опытом и раскрыть свой потенциал.

Сейчас в паблике музея «Галерея времени» в соцсети «ВКонтатке» проходит голосование за лучшую работу. Итоги второго конкурса настенной графики «Время — назад» будут подведены 1 сентября.



Напомним, в Новосибирске 1 сентября ожидается облачная и прохладная погода.