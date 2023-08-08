В Новосибирске водитель Mercedes сбила 8-летнего мальчика на самокате

В Новосибирске женщина на «Мерседесе» сбила 8-летнего ребенка на самокате.

Вечером в понедельник, 7 августа, в Дзержинском районе Новосибирске женщина за рулем автомобиля Mercedes сбила 8-летнего мальчика на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место аварии, установили, что 33-летная женщина ехала на «Мерседес Бенц А200» по улице 25 лет Октября в сторону улицы Авиастроителей. Напротив дома №7 она сбила ребёнка, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

Восьмилетнего мальчика доставили в больницу с травмами. Сотрудники ГИБДД на месте происшествия устанавливают обстоятельства аварии.

Также вечером 7 августа в Новосибирске водитель КАМАЗа насмерть сбил электросамокатчика в районе Бугринского моста. Он столкнулся с электросамокатом на улице Ватутина в районе Бугринского моста, а затем скрылся с места происшествия. На момент публикации его всё еще не нашли.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском перевернулся КАМАЗ с лошадьми. По предварительной информации, погибли три лошади.