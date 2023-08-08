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общество

В Новосибирской области рассказали о похороненных в августе бойцах СВО

В начале августа в Новосибирской области похоронили нескольких бойцов, погибших в ходе СВО. «МК в Новосибирске» опубликовал информацию о погибших героях.

В Сузунском районе 4 августа похоронили Максима Казанцева. Земляки простились с ним в ДК в селе Ключики. Максим служил прапорщиком на Донбассе и погиб при выполнении боевого задания.

Фото В Новосибирской области рассказали о похороненных в августе бойцах СВО 2

О погибшем Михаиле Комарове рассказал в соцсетях барабинский депутат Константин Терещенко. Михаил родился в 1999 году, после школы ушел в армию. Он погиб в зоне СВО 23 июля. Семьи у 23-летнего сибиряка еще не было. О Комарове отзывались как о заботливом и обаятельном молодом человеке, который всегда мог прийти на помощь.

Фото В Новосибирской области рассказали о похороненных в августе бойцах СВО 3

Несколько дней назад в Баганском районе простились с Алексеем Меркуловым. На момент гибели ему было 30 лет. Алексей родился в Казахстане, а когда ему было семь лет, родители переехали в Баган. Весной 2023 года его мобилизовали и отправили Херсонскую область. 4 июля Меркулов погиб при выполнении воинского долга.

Фото В Новосибирской области рассказали о похороненных в августе бойцах СВО 4

Напомним, детей участников СВО подготовят к поступлению в колледжи и школы.

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Марина Домрачева
Журналист

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