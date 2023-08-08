В Новосибирской области за 2023 год выявлены две финансовые пирамиды

В Новосибирской области пять организаций выдавали займы под видом ломбардов.

За первые полгода 2023 года в Новосибирской области было выявлено 13 финансовых нелегальных организаций и две финансовые пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что восемь из этих организаций являются нелегальными кредиторами, три использовали незаконно наименование микрокредитной компании и ломбарда, а пять выдавали займы под видом ломбардов.

Центробанк также обнаружил две финансовые пирамиды в Новосибирской области. В одном случае мошенники предлагали клиентам вложиться в криптовалюту, но на деле не осуществляли никакой деятельности. В другом случае организация предлагала вложить деньги в сверхдоходные активы.

Представители Банка России напомнили, что настоящий ломбард обязан заключить с клиентом договор потребительского займа и выдать залоговый билет. Если же посетителю предлагают договоры купли-продажи, хранения, комиссии, то это повод заподозрить нелегальную деятельность.



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