В Новосибирской области завершили поиски 64-летнего пенсионера

Пропавшего под Новосибирском пенсионера нашли живым.

В Новосибирской области нашли пропавшего сутки назад 64-летнего пенсионера Георгия Озерова. Об этом сообщили волонтёры Лиза Алерт.

7 августа 2023 года Георгий Озеров уехал на автомобиле Hyundai Getz красного цвета в неизвестном направлении. Его начали искать в Кубовинском сельсовете Новосибирского района, и нашли в течение нескольких часов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что волонтёры поисково-спасательного отряда Лиза Алерт нашли в Новосибирске 12-летнюю девочку с розовыми волосами. Она вышла из дома в Заельцовском районе на прогулку и не вернулась. Её не было дома 8 дней, но ребенок оказался жив.

Также в Новосибирске успешно завершились поиски пропавшего 2 дня назад Сергея Данилова. 76-летний пенсионер Сергей Данилов ушел из дома в магазин 4 августа, но так и не вернулся. Его родственники попытались найти его самостоятельно, но не смогли, и обратились к волонтёрам «Лиза Алерт». Они беспокоились, так как у пенсионера были проблемы с памятью. По имеющейся ориентировке пенсионера нашли спустя двое суток. Он жив и здоров.