Жительницу Новосибирска шокировала одинокая могила в лесу

В Новосибирской области девушка обнаружила могилу в лесу.

Жительница Новосибирска встревожена одинокой могилой, которую она обнаружила в лесу во время сбора грибов. Дарья поделилась своей историей с журналистами «АиФ-Новосибирск».

«Мы собирали грибы за Каменкой. Идти там было тяжеловато, был рядом обрыв, и среди этой чащи стоит такая могила. На фото мужчина, умер в 1999 году. Огорожена оградкой, вокруг всё поросло травой», — рассказывает девушка.

Она рассказала, что могила находится за городом, возле Каменки, и что на фото, прикрепленном к оградке, изображен мужчина, умерший в 1999 году. Девушка заметила, что в округе больше нет никаких захоронений, но нашла тропинку, ведущую к Новосибирскому крематорию.

Напомним, председатель СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следкома Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о ходе проверки по факту обнаружения множественных захоронений в лесу Новосибирска. 67 свежих могил в ста метрах от ограды Гусинобродского кладбища, в районе МЖК «Восточный», обнаружил один из грибников. На всех могилах были таблички вместо крестов и надгробий.