Жителям Новосибирска рассказали, как доехать до фестиваля «Ветер Сибири»

В Новосибирске добраться до рок-фестиваля «Ветер Сибири» можно будет на электричке.

С 11 по 13 августа в Новосибирске пройдет рок-фестиваль «Ветер Сибири». Послушать популярных музыкантов можно будет на аэродроме Мочище. Хедлайнерами станут такие группы, как «Ундервуд», «Чиж & Co», «Ария», «Эпидемия», «План Ломоносова».

Доехать до аэродрома Мочище можно будет на электричке со станции «Новосибирск — Главный». Поездка займет примерно 30 минут, а стоимость билета составит 40 рублей. Пассажиры Кузбасского, Жеребцовского, Западного и Южного направлений могут добраться до Мочище с пересадкой на станции Новосибирск-Главный. Полное расписание электричек опубликовано на сайте «Экспресс-пригорода».

После 23:00 будут запущены три дополнительных состава со станции Мочище: в 23.10 отправится электропоезд до станции «Новосибирск — Главный», в 23.39 до Бердска, в 00.04 до станции «Пригородный простор».

“Для удобства жителей электропоезд Мочище – Новосибирск-Главный, который отправится со станции Мочище в 23:00, синхронизирован со временем отправления поездов метро на станциях Гагаринская (Ленинская линия) и имени Гарина-Михайловского (Дзержинская линия), которые расположены в шаговой доступности от железнодорожной остановочной платформы Гагаринская и станции Новосибирск-Главный”, — сообщается на сайте «Экспресс-пригорода».

Напомним, рок-группа "Слот" отказалась приехать на фестиваль «Ветер Сибири» из-за логистических проблем.