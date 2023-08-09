Боксёр Джонсон сменил отчество в честь президента Путина

Американский тяжеловес получил отчество Владимирович.

Американский боксер Кевин Джонсон внес изменения в свое отчество, чтобы почтить президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью «Известиям» 8 августа. Теперь его зовут Кевин Владимирович.

18 августа Джонсон выйдет на ринг в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» против россиянина Марка Петровского. Главным поединком вечера станет встреча российского бойца Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона.

В июле спортсмен заявил, что мечтает жить в России, так как ему нравится атмосфера и качество еды без ГМО. Кроме того, он объездил большое количество городов и сел в России и понял, что ему нравятся российские просторы.

Ранее, в апреле, Джонсон победил Вячеслава Дацика на турнире суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и попросил президента РФ выдать ему российский паспорт.

Напомним, клуб РПЛ предложил «Галатасараю» выкупить Дзаньоло за 35 млн рублей.