Российский ФК предложил «Галатасараю» выкупить Дзаньоло за 35 млн рублей

Российский футбольный клуб предложил "Галатасараю" 35 миллионов евро за Дзаньоло.

Неназванный клуб российской премьер-лиги предложил турецкому «Галатасараю» выкупить полузащитника сборной Италии Николо Дзаньоло. Об этом сообщил в Twitter турецкий спортивнй журналист Кадир Четинчалы со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По информации спорткора, российский футбольный клуб предложил футболисту зарплату 8 млн евро в год. Номинально клуб такое предложение о выкупе устраивает, но 24-летний Дзаньоло сообщил, что не готов ехать в Россию.

Николо Дзаньоло перешёл в турецкий «Галатасарай» в феврале 2023 года из итальянского «Ромы», и уже успел вместе с клубом выиграть чемпионат Турции. До этого в составе итальянского клуба он побеждал в Лиге конференций. также он выиграл Лигу наций в 2023 году в составе сборной Италии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Месси оформил дубль в матче "Интер Майами" за выход в четвертьфинал Leagues Cup. Это 64-й гол прямым ударом в карьере игрока и седьмой гол за 4 матча в составе «Интер Майами». Для сравнения, у Криштиану Роналду таких голов 60, а у Дэвида Бэкхема — 65.