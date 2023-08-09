Эндокринолог Калинчев назвал коварный продукт, приводящий к ожирению

В ягодном варенье содержится много углеводов, что приводит к ожирению.

Нутрициолог, эндокринолог Алексей Калинчев предупредил, что бесконтрольное употребление ягодного варенья грозит появлением лишнего веса, пишет RuNews24.ru.

По словам специалиста, все дело в том, что в составе продукта присутствует большое количество простых углеводов, что в свою очередь приводит к набору массы.

Эндокринолог подчеркнул, что ягоду можно замораживать, но и здесь важно проявлять осторожность, так как, например, кислые плоды могут вредить зубной эмали и плохо воздействовать на ЖКТ, приводя к гастриту.

Напомним, диетолог рассказала, как выбрать арбуз, чтобы не отравиться.