Муравьи под Новосибирском потратили 100 лет на возведение «города»

В Кочковском районе Новосибирской области муравьи построили свой «город»

«Вековой» муравейник нашел житель села Черновка в Новосибирской области. Об этом сообщает местная газета «Степные зори».

«В этом месте семь лет назад упала береза, прямо на муравейник. Насекомые не растерялись и через несколько десятков лет из расщепленной древесины собрали огромный муравейник», — поделился впечатлениями житель села.

Сибиряк наблюдает за этим муравейником уже более 40 лет. На данный момент муравьи построили свою «городскую инфраструктуру» высотой один метр над уровнем земли. Ученые утверждают, что за год муравейник может вырасти на один-два сантиметра. Общая продолжительность жизни рабочих муравьев до пяти лет.

Жители Новосибирской области всегда были заинтересованы происходящим поблизости, изучая не только свою собственную городскую среду, но и окружающую их флору и фауну. Так, совсем недавно жительница Новосибирска нашла в лесу одинокую могилу, которую она обнаружила в лесу во время сбора грибов.