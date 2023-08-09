Не делайте этого в день Пантелеймона Целителя: старинные народные приметы

Каждый год 9 августа российская православная Церковь отмечает День святого великомученика и целителя Пантелеймона. У этого памятного дня особая атмосфера, нарушить которую считается грехом.

Пантелеймон снискал славу целителя ещё в 305 году, когда истовой молитвой добился исцеления смертельно больного малыша. Образование он получил у лучшего лекаря в родном городе и бесплатно лечил страждущих людей, посещал узников темниц, а после смерти отца раздал наследство нуждающимся. Всю свою жизнь он служил ближним и принял мученическую смерть за христианские убеждения.

С тех пор ему молятся об исцелении от болезней, в том числе об излечении душевных ран, а близкие врачей обращаются за покровительством для медиков. Кроме того, святого Пантелеймона призывают защищать как военных, так и гражданских лиц от всех видов опасностей и болезней.

Верующие россияне искренне уверены, что этот памятный день наполнен особой атмосферой, нарушить которую считалось великим грехом. К примеру, если заняться гаданием в этот праздник или нагрузить себя тяжелой работой, то придётся рассчитываться своим здоровьем.

Также нежелательно 9 августа проходить мимо людей, нуждающихся в помощи, поскольку святой Пантелеймон каждый раз помогал таким людям. Российские старожилы говорят, что не стоит в этот день давать что-либо в долг и брать взаймы, иначе целый год будут преследовать финансовые проблемы. Женщины опасались стричься в этот день — по примете можно лишиться здоровья и счастья в личной жизни. А те, кто ссорился, потом долго не могли помириться.

Богоугодными делами в день святого Пантелеймона считался сбор лекарственных трав (по народному поверью, в этот день перед людьми открывались самые редкие виды растений) и срезание первого капустного кочана (как раз созревала к 9 августа). Было принято печь пироги с капустой, тушить её и поедать всей семьёй.

А ещё с капустой проводили необычный ночной ритуал на привлечение денег: вокруг кочана капусты на ночь ставили 12 свечей, зажигали, произносили особый заговор, чтобы деньги в кошельке водились, а затем свечи тушили, и капусту утром готовили, съедая всю без остатка.