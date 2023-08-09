По пути из Новосибирска в Тогучин без вести пропал усатый мужчина

Мужчина с усами без вести пропал по дороге из Новосибирска в Тогучин.

8 августа по пути из Новосибирска в Тогучин без вести пропал 61-летний Александр Зайцев. Ориентировка на поиски появилась в группе «ЛизаАлерт Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте».

«На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже пожилого мужчины. 8 августа этого года выехал в Тогучин и пропал. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети», — сообщила корреспонденту «Сиб.фм» руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова.

Известно, что у мужчины худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. Его рост составляет 162 сантиметра. Особые приметы — седые усы и борода. В день пропажи Александр Зайцев был одет в джемпер цвета морской волны, бордовую рубашку, чёрные брюки и чёрные летние туфли. С собой у него была чёрная сумка через плечо.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Зайцева, сообщите по телефону «горячей линии» отряда 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Напомним, что в июле 2023 года волонтёры обнаружили мёртвыми четырёх пропавших жителей Новосибирской области.