В Новосибирской области четверо пропавших найдены мёртвыми в июле 2023

В июле 2023 года четырёх пропавших жителей Новосибирской области нашли мёртвыми.

За второй месяц лета волонтёры обнаружили мёртвыми четырёх пропавших жителей Новосибирской области. Согласно статистике поискового отряда «Лиза Алерт», в июле 2023 года поступило 120 заявок о пропаже людей: 89 из исчезнувших были найдены живыми, а связаться удалось с родными двенадцати человек. Поиски тех, кто не найден, продолжаются.

Как отметили в пресс-службе отряда, июль побил рекорды за всё время существования организации по количеству обращений. В этом месяце было собрано 5760 заявок по всей России: 4276 — найдены живыми, 230 — найдены погибшими, 219 — найдены родные.

Напомним, что 7 августа возле дома по улице Маяковского в Первомайском районе Новосибирска волонтёры отряда «Здраво» нашли потерявшегося двухлетнего мальчика.

Ранее в Новосибирске нашли пропавшую без вести 12-летнюю девочку с розовыми волосами.