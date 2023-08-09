В Новосибирске волонтёры нашли потерявшегося 2-летнего мальчика

Потерявшегося двухлетнего мальчика нашли волонтёры в Первомайском районе Новосибирска.

7 августа возле дома по улице Маяковского в Первомайском районе Новосибирска волонтёры отряда «Здраво» нашли потерявшегося двухлетнего мальчика. Об этом сообщили в «МК в Новосибирске».

Возле ребёнка не оказалось ни одного взрослого, поэтому на помощь сразу выехали сотрудники полиции. Правоохранители опросили местных жителей, которые узнали мальчика. Они рассказали, где живёт малыш, и полицейские отвезли ребёнка домой.

Оказалось, что с мальчиком гулял старший брат. Ребёнок убежал от него и потерялся. Родители попытались самостоятельно найти малыша, но волонтёры успели сделать это раньше.

Известно, что ребёнок растёт в благополучной семье, сотрудники ПДН провели с родителями профилактическую беседу.

Напомним, что в Новосибирске успешно завершились поиски пропавшего два дня назад 76-летнего пенсионера Сергея Данилова.