Под Новосибирском водитель большегруза получил сотрясение мозга в результате ДТП

В Новосибирской области водитель фуры уснул за рулем и улетел в кювет.

В Искитимском районе Новосибирской области водитель большегруза совершил съезд с дороги и перевернулся утром 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, 41-летний мужчина уснул во время движения и вылетел в кювет. В результате ДТП он получил сотрясение мозга, травма руки, ушибы.

«В рамках надзорных мероприятий сотрудники ГИБДД проводят проверку выпуска данного водителя в рейс», — говорится в сообщении.

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