Семья из Новосибирска попала в смертельное ДТП под Тюменью

Женщина погибла в смертельном ДТП с семьёй из Новосибирска.

В ночь на 9 августа в Тюменской области семья из Новосибирска попала в ДТП. Женщина-водитель погибла, её дети пострадали. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Аварий произошла на трассе Тюмень-Омск. Предварительно следственно-оперативная группа и инспекторы ГИБДД установили, что «Форд-Куга» с семейной парой из Новосибирска выехал на встречную полосу и столкнулся с «Понтиаком», в котором ехала 57-летняя женщина-водитель из Омской области, двое 14-летних мальчиков и 16-летняя девочка.

Троих детей доставили в больницу с травмами. Женщина-водитель «Понтиака» скончалась на месте аварии. В «Форде» пострадала только 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем. Её также госпитализировали.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на Алтае четверо жителей Новосибирска попали в ДТП. 62-летний мужчина, управлявший снегоболотоходом «Сокол», не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал в кювет и перевернулся. 55-летнюю пассажирку госпитализировали с множественными переломами ребер. Также помощь оказали 62-летнему мужчине и 15-летнему подростку.