На Алтае четверо жителей Новосибирска попали в ДТП

Четверо жителей Новосибирска попали в ДТП на Алтае.

В Республике Алтай четверо жителей Новосибирской пострадали в ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 62-летний мужчина, управлявший снегоболотоходом «Сокол», не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал в кювет и перевернулся.

Три человека получили травмы. 55-летнюю пассажирку госпитализировали с множественными переломами ребер. Также помощь оказали 62-летнему мужчине и 15-летнему подростку.

В ГИДД уточнили, что в ходе разбирательства было установлено, что мужчина, находившийся за рулем, не имел права управления транспортным средством требуемой категории. В настоящее время проводится проверка.



Напомним, в Новосибирске пьяный мужчина разбил машину своей бывшей жены.