В Новосибирске пьяный мужчина разбил машину своей бывшей жены

Пьяный житель Новосибирска разбил автомобиль своей бывшей жены и разбил окно тёщи.

В ночь на понедельник, 7 августа, в Новосибирске пьяный мужчина угрожал расправой своей бывшей жене и разбил её автомобиль, а затем разбил окно и сломал дверную ручку у её матери. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности "Гвардия".

В 0:25 в дежурную часть "Гвардии" позвонила женщина, и сообщила, что к ней в квартиру на улице Авиастроителей ломится её бывший муж. Когда оперативная группа прибыла, мужчина во дворе дома ломал автомобиль своей бывшей жены, и уже успел разбить стёкла, сломать зеркала заднего вида, оторвать задний бампер и повредить кузовные детали. По самым приблизительным подсчётам ущерб от такого вандализма составляет несколько сотен тысяч рублей.

Мужчину обезвредили и передали сотрудникам полиции, но уже через несколько часов в "Гвардию" снова позвонили: этот же мужчина пришел к квартире матери своей бывшей супруги, разбил камнем окно и сломал дверную ручку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске хулиганы на самокате сбили девочку и выстрелили в её отца. Девочку увезли на машине скорой помощи в реанимацию. Позже стало известно, что травмы, которые она получила, не угрожают жизни и здоровью.