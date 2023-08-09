Психолог Красинская назвала признаки травли ребенка в школе

Нежелание ребенка идти в школу может говорить о травле.

Психолог онлайн-школы IT-профессий Rebotica Ирина Красинская рассказала, что дети, которые подвергаются травле в школе, меняются в настроении и взаимоотношениях с друзьями. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Ребенок может стать более раздражительным, угрюмым или подавленным, чем обычно. Также возможны частые перепады настроения», — объяснила специалист.

Кроме этого, по словам психолога, о проблемах могут говорить и физические симптомы.

«Дети могут испытывать физические симптомы, такие как головные боли, боли в животе или бессонница из-за стресса, связанного с тем, что скоро им придется снова идти в школу», — добавила эксперт.

Красинская добавила, что эта проблема должна решаться с классным руководителем. Важно перечислить точные факты насилия над ребенком и обсудить конкретные сроки и действия, которые педагог будет предпринимать.

Напомним, в Новосибирске психолог Гаврилова назвала причины насилия среди детей.