Toyota Allex перевернулась после ДТП с автобусом на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

В Новосибирске произошло тройное ДТП между двумя иномарками и пассажирским автобусом.

В среду, 9 августа, возле ТЦ “Континент” на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошла тройная авария. Об этом сообщили в телеграм-канале “АСТ-54 Black”.

“Седан Kia Rio столкнулся лоб в лоб с пассажирским автобусом, а хэтчбек Toyota Allex перевернулся на крышу в результате ДТП возле «Континента» на ГБШ”, — написали очевидцы.

Судя по кадрам из ролика, Toyota Allex лежал на крыше, а у Kia Rio серьезно пострадал капот.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. В ГИБДД по Новосибирску уточнили, что пострадавших нет, ДТП оформили с материальным ущербом.

Напомним, водитель большегруза пострадал после аварии под Новосибирском.